13 университетов из Ирана среди 1000 лучших вузов мира

Тегеранский университет, технологический университет имени Шарифа, Тегеранский медицинский университет, технологический университет имени Амира Кабира, университет Тарбиат Модарес, мешхедский университет имени Фирдоуси, медицинский университет имени Шахида Бехешти, технологический университет имени Ноширвани, научно-технологический университет Ирана, технологический университет Исфахана, университет имени Шахида Бехешти, технологические университеты Шираза и Тебриза заняли 13 места в рейтинге, соответственно.
Тегеранский университет, который попал в список 400 лучших университетов мира, представлен лучшим вузом Ирана в Шанхайском рейтинге.
Шанхайский рейтинг вузов – один из самых авторитетных в мире рейтингов исследовал деятельность более 1300 университетов мира по четырем критериям: качество образования, качество профессорско-преподавательского состава, научная деятельность и средняя результативность сотрудника. При оценке качества образования в т.ч. учитывалось, получали ли выпускники вуза Нобелевскую премию или медали Филдса; научная деятельность оценивалась по количествам публикаций в журналах Nature и Science.
12 вузов из Турции, 5 университетов из Малайзии и Египта, 4 вуза из Саудовской Аравии и Пакистана, 1 университет из Туниса, Ливана, ОАЭ, Омана и Нигерии также попали в список 1000 лучших вузов мира.
Тебриз, 28 августа, ИРНА – Согласно последним данным Шанхайского рейтинга вузов, 13 иранских университетов вошли в список 1000 лучших вузов мира.
Тегеранский университет, технологический университет имени Шарифа, Тегеранский медицинский университет, технологический университет имени Амира Кабира, университет Тарбиат Модарес, мешхедский университет имени Фирдоуси, медицинский университет имени Шахида Бехешти, технологический университет имени Ноширвани, научно-технологический университет Ирана, технологический университет Исфахана, университет имени Шахида Бехешти, технологические университеты Шираза и Тебриза заняли 13 места в рейтинге, соответственно.
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13 университетов из Ирана среди 1000 лучших вузов мира
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