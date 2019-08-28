Рухани: нам нужно общаться и взаимодействовать с миром

"Тот факт, что министр иностранных дел Ирана путешествует по разным частям мира и странам, проводит консультации и путешествует во Францию 2 раза в неделю, означает огромные усилия чиновников на благо народа", - указал Рухани.

"Иран взаимодействует со всеми странами мира, кроме тех, которые ищут враждебности. Экспорт нашей страны вырос, уровень науки и технологии в Иране вырос, и наше взаимодействие с миром находится в приемлемом положении. Наша молодежь учится в международных университетах, что означает взаимодействие с миром", - отметил он.

Рухани подчеркнул, что "главная сила страны заключается в внутренних возможностях, но это не означает, что мы должны закрывать глаза на внешние возможности и не взаимодействовать с другими странами."

"Использование внутренней силы и взаимодействия с миром дополняют друг друга, и между ними нет противоречий. Сегодня мы должны использовать потенциал наших мусульманских и соседних стран в пользу наших национальных интересов", - заключил он.

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