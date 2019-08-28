Зариф: Иран не стремится к усилению напряженности

Зариф перед началом встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абе в портовом городе Иокогама заявил, что "Иран поддерживает роль и усилия правительства Японии по снижению напряженности в регионе, особенно на Ближнем Востоке."

На встрече премьер-министр Японии заявил, что его правительство постоянно работает над снижением напряженности в регионе и будет продолжать этот дипломатический курс.

Синдзо Абэ также призвал Зарифа сохранить ядерную сделку, несмотря на выход США из него.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф, находящийся с визитом в Японии по приглашению своего японского коллеги, встретился в среду с премьер-министром Японии Абе Синдзо.

Японское издание Kyodo News также написал, что этот визит стал важным моментом после визита в Биарриц, место проведения саммита Большой семерки во Франции.

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