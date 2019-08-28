Говоря о последних развитий вокруг ядерной сделки, пресс-секретарь МИД Китая на пресс-конференции отметил: "Пекин всегда подчеркивает, что противостояние и конфликт не является решением, а диалог и консультация – правильный путь".

По его словам, Китай поддерживает сокращение настоящей напряженности вокруг ядерной сделки путем диалога, и он предпринимает усилия для спасения СВПД.

Указав на встречу глав МИД Ирана и Китая в понедельник, Шуан заявил, что Ван И уже рассказал своему коллеге о позиции Пекина по этому вопросу.

"Ван И на этой встрече сказал, что Китай поддерживает любые усилия по сохранению СВПД, и воспринимает требования Ирана. Пекин считает, что Иран должен получить выгоды от выполнения ядерной сделки", заявил он.

В итоговом заявлении Группы семи подчеркивается роль Ирана в установлении мира и стабильности в регионе, призвав Иран отказаться от ядерного оружия.

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