Говоря о последних развитий вокруг ядерной сделки, пресс-секретарь МИД Китая на пресс-конференции отметил: "Пекин всегда подчеркивает, что противостояние и конфликт не является решением, а диалог и консультация – правильный путь".
По его словам, Китай поддерживает сокращение настоящей напряженности вокруг ядерной сделки путем диалога, и он предпринимает усилия для спасения СВПД.
Указав на встречу глав МИД Ирана и Китая в понедельник, Шуан заявил, что Ван И уже рассказал своему коллеге о позиции Пекина по этому вопросу.
"Ван И на этой встрече сказал, что Китай поддерживает любые усилия по сохранению СВПД, и воспринимает требования Ирана. Пекин считает, что Иран должен получить выгоды от выполнения ядерной сделки", заявил он.
В итоговом заявлении Группы семи подчеркивается роль Ирана в установлении мира и стабильности в регионе, призвав Иран отказаться от ядерного оружия.
Пекин, 28 августа, ИРНА – Указав на итоговое заявление Группы семи, представитель МИД Китая Гэн Шуан в среду подчеркнул, что Китай поддерживает любые усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Говоря о последних развитий вокруг ядерной сделки, пресс-секретарь МИД Китая на пресс-конференции отметил: "Пекин всегда подчеркивает, что противостояние и конфликт не является решением, а диалог и консультация – правильный путь".
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