28 авг. 2019 г., 11:02
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News Code 83455125
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Выставка " Морской Шёлковый путь XXI века " прошла с участием Ирана в Китае

Выставка " Морской Шёлковый путь XXI века " прошла с участием Ирана в Китае

Пекин, 28 августа, ИРНА – Международная выставка "Морской шелковый путь XXI века" прошла в Гуандун под лозунгом "Сотрудничество на высоком уровне - развитие качества".

Конференция направлена на укрепление взаимодействия стран "Пояса и Пути" в сфере экономики, инвестиций, информационных обменов. Организаторами форума выступили Министерство коммерции КНР, Китайский комитет содействия международной торговле, Народное правительство провинции Гуандун. В форуме приняли участие порядка 400 руководителей высокого уровня из стран "Пояса и Пути".

Павильон Исламской Республики Иран был прекрасно спроектирован с присутствием компаний, занимающихся коврами и изделиями ручной работы, шафраном, фисташками и финиками, и был приветствован посетителями.

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