Зариф назвал конструктивными переговоры с японскими властями

"У нас были конструктивные переговоры о продвижении прекрасных двусторонних отношений, снижении напряженности в Персидском заливе и поддержании интересов иранского народа в ядерной сделке. Следующий шаг: продолжение дипломатической инициативы в Малайзии", - написал он.

Министр иностранных дел Ирана впервые прибыл в Пекин в понедельник вечером, чтобы встретиться с высокопоставленными должностными лицами страны.

Вчера Зариф посетил Токио, чтобы встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и министром иностранных дел и Таро Коно.

Во время своей поездки в Китай Зариф также опубликовал твит на китайском языке, назвав свою поездку в Пекин позитивной.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472