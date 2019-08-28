28 авг. 2019 г., 10:13
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News Code 83455012
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Зариф назвал конструктивными переговоры с японскими властями

Зариф назвал конструктивными переговоры с японскими властями

Тегеран, 28 августа, ИРНА – "В Японии мы провели конструктивные переговоры о содействии двусторонним отношениям, снижению напряженности в Персидском заливе и поддержании интересов иранского народа в ядерной сделке", написал глава МИД Ирана Мохамад Джавад Зариф в Twitter на японском языке.

"У нас были конструктивные переговоры о продвижении прекрасных двусторонних отношений, снижении напряженности в Персидском заливе и поддержании интересов иранского народа в ядерной сделке. Следующий шаг: продолжение дипломатической инициативы в Малайзии", - написал он.

Министр иностранных дел Ирана впервые прибыл в Пекин в понедельник вечером, чтобы встретиться с высокопоставленными должностными лицами страны.

Вчера Зариф посетил Токио, чтобы встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и министром иностранных дел и Таро Коно.

Во время своей поездки в Китай Зариф также опубликовал твит на китайском языке, назвав свою поездку в Пекин позитивной.

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