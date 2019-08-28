Зариф провел встречу с премьер-министром Японии

Обе стороны на этой встрече обсудили двусторонние отношения, последние развития вокруг реализации ядерной сделки, важнейшие региональные и международные вопросы, включая Персидский залив и Ближний Восток.
Как сообщает агентство Киодо, глава МИД Ирана и премьер-министр Японии рассмотрели пути сокращения напряженности на Ближнем Востоке, которая обострила ситуацию из-за давления США в отношении ядерной программы Тегерана.
Указав на неожиданный визит Зарифа в Биарриц в воскресенье, Киодо назвало важным встречу иранского министра иностранных дел с Абэ.
Министр иностранных дел Ирана провел во вторник встречу со своим японским коллегой Таро Коно.
Зариф начал в воскресенье азиатское турне, в рамках которого запланировано посещение Китая, Японии и Малайзии. В ходе встреч предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.
Китай и Япония – традиционные покупатели иранской нефти.
Пекин, 28 августа, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который находится с визитом в Токио по приглашению своего японского коллеги, в среду встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Обе стороны на этой встрече обсудили двусторонние отношения, последние развития вокруг реализации ядерной сделки, важнейшие региональные и международные вопросы, включая Персидский залив и Ближний Восток.
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