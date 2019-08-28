Мужская юниорская сборная Ирана по волейболу разгромила Кубу

Иранские волейболисты вышли в 1/8 финала турнира.

В этом матче подопечные Мохаммада Вакили нанесли поражение команде Куби со счётом 3:0 (25:19, 26:24, 25:22). По 23 очков в составе иранской команды набрал Бардиа Саадат.

Ранее в стартовом матче иранцы переиграли сверстников из Болгарии (3:1), а затем уступили Чехии (3:0). Они также обыграли Колумбию со счетом 3:1.

Следующим соперником отечественных юниоров станет сборная Россия. По четыре лучшие команды каждой из четырёх групп выходят в 1/8 финала.

Иран 11 раз принял участие в чемпионате мира U19, и считается самой успешной командой турнира после Бразилии и России, завоевав 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы.

Мужская юниорская сборная Ирана по волейболу также стал победителем последнего чемпионата мира, который прошел в Бахрейне в 2017 году.

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