Мужская юниорская сборная Ирана по волейболу разгромила Кубу

Иранские волейболисты вышли в 1/8 финала турнира.
В этом матче подопечные Мохаммада Вакили нанесли поражение команде Куби со счётом 3:0 (25:19, 26:24, 25:22). По 23 очков в составе иранской команды набрал Бардиа Саадат.
Ранее в стартовом матче иранцы переиграли сверстников из Болгарии (3:1), а затем уступили Чехии (3:0). Они также обыграли Колумбию со счетом 3:1.
Следующим соперником отечественных юниоров станет сборная Россия. По четыре лучшие команды каждой из четырёх групп выходят в 1/8 финала.
Иран 11 раз принял участие в чемпионате мира U19, и считается самой успешной командой турнира после Бразилии и России, завоевав 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы.
Мужская юниорская сборная Ирана по волейболу также стал победителем последнего чемпионата мира, который прошел в Бахрейне в 2017 году.
Тегеран, 28 августа, ИРНА - Мужская юниорская сборная Ирана по волейболу во вторник обыграла Кубу на чемпионате мира U19, который проходит в Тунисе.
Иранские волейболисты вышли в 1/8 финала турнира.
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