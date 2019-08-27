Глава МИД Японии: Токио продолжит поддерживать СВПД

"Позиция Токио — постоянная поддержка ядерной сделки. Я призвал министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа по-прежнему соблюдать положения СВПД", рассказал журналистам Кано по итогам встречи с иранским коллегой.

По его словам, на сегодняшней встрече стороны договорились установить тесные связи между Японией и Ираном для деэскалации напряженности в отношениях между США и Ираном.

Он также сообщил, что в ходе встречи привал иранскую сторону воздержаться от мер, которые могли бы нанести еще больший вред ядерным договоренностям. Кано также потребовал от Тегерана немедленного возвращения к своим обязательствам по ядерной сделке.

Во вторник, 27 августа глава иранского внешнеполитического ведомства прибыл в японию в рамках своего азиатского турне по азиатским странам, где провел встречу с японским коллегой. Во время встречи состоялось обмен мнениями по самым актуальным вопросам региональной, международной и двусторонней повестки дня.

Зариф начал в воскресенье азиатское турне, в рамках которого запланировано посещение Китая, Японии и Малайзии. В ходе встреч предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

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