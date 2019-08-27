Посол: Япония создаст механизм для расчетов с Ираном

"Экономический терроризм США против Ирана повлиял на двусторонние экономические связи между двумя странами. Мы ожидаем, что Япония предпримет серьезные шаги для углубления дружественных отношений между двумя странами, независимо от односторонних действий США", сказал иранский посол, комментируя визит главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа в Японию.

Во вторник, 27 августа глава иранского внешнеполитического ведомства прибыл в японию в рамках своего азиатского турне по азиатским странам. Он провел встречу с японским коллегой Таро Коно.

Как сообщил посол Ирана и Токио между Зарифом и Коно Состоялось обмен мнениями по самым актуальным вопросам региональной, международной и двусторонней повестки дня. В частности были обсуждены реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, ситуация в зоне Персидского залива и Ближнего востока, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Зариф начал в воскресенье азиатское турне, в рамках которого запланировано посещение Китая, Японии и Малайзии. В ходе встреч предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409