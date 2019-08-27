Иран представил на МАКС-2019 новый БПЛА

Это беспилотный летательный аппарат (БПЛА) иранского производства "Мобин" длиной 3 метра и весом 670 килограммов. Масса полезной нагрузки — до 120 килограммов, максимальная высота – 45 тыс. фут, время полета — 45 минут, максимальная скорость — 900 км/час.

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Взлетной массой до 120 килограммов. Масса полезной нагрузки — до 40 килограммов, дальность полета - 400 километров, максимальная высота - 4000 метров, время полета — четыре часа, а разворачивания — до 30 минут.

Сегодня, 27 августа в подмосковном Жуковском начал свою работу авиасалон МАКС-2019 с участием Ирана.

Ранее замглавы минобороны Ирана и руководитель организации авиакосмической промышленности страны Абдолкарим Банитарафи сообщил, что Иран на МАКС-2019 представит ряд беспилотников и вертолетов собственного производства. Кроме того, он не исключил возможности продажи иранских беспилотников за границу.

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