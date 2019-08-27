27 авг. 2019 г., 16:06
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News Code 83454201
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Зариф провел встречу с японским коллегой

Зариф провел встречу с японским коллегой

Пекин, 27 августа. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел во вторник встречу со своим японским коллегой Таро Коно.

"Глава внешнеполитического ведомства Ирана, который прибыл во вторник в Японию провел с японским коллегой в портовом городе Иокогаме", сообщает ИРНА.

Состоялось обмен мнениями по самым актуальным вопросам региональной, международной и двусторонней повестки дня. В частности были обсуждены реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, ситуация в зоне Персидского залива и Ближнего востока, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее в воскресенье Зариф на встрече с главой МИД Китая Ван И в Пекине обсудили двусторонние отношения, региональные и международные проблемы.

Зариф начал в воскресенье азиатское турне, в рамках которого запланировано посещение Китая, Японии и Малайзии. В ходе встреч предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

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