Иранские дизайнеры одежды приняли участие в выставке моды Турции-2019

Иранская цивилизация и культура и потенциалы иранских дизайнеров одежды представлены на этой выставке.

Дизайнер одежды Фарзане Ашайери, которая участвовала в этой выставке, заявила, что одежда иранских и турецких женщин похожа друг на друга.

Она отметила, что одежда с исламскими и историческими символами на повестке дня выставки.

Выставка моды и исламской одежды-2019 с участием дизайнеров из таких стран, как Азербайджан, Афганистан и Россия, 22-24 августа прошла в Стамбуле.

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