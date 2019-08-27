27 авг. 2019 г., 15:49
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Иранские дизайнеры одежды приняли участие в выставке моды Турции-2019

Иранские дизайнеры одежды приняли участие в выставке моды Турции-2019

Анкара, 27 августа, ИРНА – Дизайнеры одежды из Ирана представляют свои работы в выставке моды и исламской одежды-2019, которая прошла с участием 30 стран в Стамбуле.

Иранская цивилизация и культура и потенциалы иранских дизайнеров одежды представлены на этой выставке.
Дизайнер одежды Фарзане Ашайери, которая участвовала в этой выставке, заявила, что одежда иранских и турецких женщин похожа друг на друга.
Она отметила, что одежда с исламскими и историческими символами на повестке дня выставки.
Выставка моды и исламской одежды-2019 с участием дизайнеров из таких стран, как Азербайджан, Афганистан и Россия, 22-24 августа прошла в Стамбуле.

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