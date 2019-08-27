Число иностранных туристов в Исфахане выросло на 5%

В Исфахане зарегистрированы 1850 национальных объектов, среди которых площадь Накш-э Джахан, Чехель-сотун, Сад Фин и мечеть Джами в Исфахане также включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

90 исторических музеев и более 600 исторических домов существуют в Исфахане.

Глава департамента культурного наследия, ремесел и туризма Исфахана Ферейдун Аллахиари заявил, что несмотря на санкции США в отношении Ирана число туристов не уменьшилось в этой провинции.

По его словам, более 220 тыс. иностранных туристов посетили исторические достопримечательности Исфахана в первые 5 месяцев иранского 1398 (начался 21 марта 2019 года).

"Туристы из Германии, Франции, Китая, Испании, Турции, Японии, Греции, Таиланда и Австралии составляют большинство туристов в Исфахане", добавил он.

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