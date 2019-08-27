Объединённый мир борьбы поздравил с днем рождения иранского легендарного борца

"Сегодня – 89-я годовщина рождения иранского легендарного борца Голамрезы Тахти. Иранцы отмечают сегодня национальный день борьбы", говорится в сообщении.
Тахти, выиграв 3 медали на Олимпийских играх, считается лучшим иранским борцом.
Иранский известный борец является первым борцом, которому удалось завоевать медаль в три различных весовых категории. Он также занимает 13-е место в списке лучших борцов века.
Голамреза Тахти (27 августа 1930, Тегеран — 7 января 1968, Тегеран) — один из самых известных борцов в истории Ирана, известный своим благородным поведением и спортивными достижениями, из-за чего символизирует для иранцев саму суть спорта.
Тегеран, 27 августа, ИРНА - Объединённый мир борьбы во вторник в Instagram поздравил с днем рождения иранского известного борца Голамрезы Тахти.
"Сегодня – 89-я годовщина рождения иранского легендарного борца Голамрезы Тахти. Иранцы отмечают сегодня национальный день борьбы", говорится в сообщении.
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