Иран заявил о намерении поставлять космическое оборудование за рубеж

"Все продукты, которые у нас есть на выставке, имеют экспортные лицензии, поэтому мы стремимся продемонстрировать наш экспортный потенциал и поговорить со странами, чтобы продавать нашу продукцию в качестве экспортных товаров", - добавил он.

"Иран имеет много продуктов для экспорта в различных областях, но мы только демонстрируем продукты, которые в настоящее время доступны для экспорта", отметил он.

"Мы ведем переговоры с Россией, Китаем и другими дружественными странами, особенно с мусульманскими странами, и будем продолжать экспортные переговоры с ними", - пояснил директор.

Выставка МАКС проводится в городе авиационной науки и техники - Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны - Летно-исследовательского института им. М.М.Громова.

В этом году у Ирана также есть павильон, где представляются самые новые технологии и достижения страны в авиационной области.

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