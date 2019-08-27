27 авг. 2019 г., 13:27
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Иранский университет имени Шарифа и Менделеевский университет подписали соглашение

Иранский университет имени Шарифа и Менделеевский университет подписали соглашение

Тегеран, 27 августа, ИРНА - Технологический университет имени Шариф и Российский химико-технологический университет имени Менделеева подписали Меморандум о взаимопонимании с целью установления совместных партнерских отношений между двумя университетами.

Директор по связям с общественностью технологического университета имени Шарифа Хади Парастари Шахри посетил Российский химико-технологический университет имени Менделеева и провел встречу проректором по стратегическому развитию Татьяной Гусовой, и вице-президентом по международным отношениям в университете.

На этой встрече стороны обсудили сильные стороны своих университетов и обсудили пути сотрудничества.

В конце меморандум о взаимопонимании между двумя университетами был подписан обеими сторонами как отправная точка для начала совместного сотрудничества между двумя университетами.

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