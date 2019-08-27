Иранский университет имени Шарифа и Менделеевский университет подписали соглашение

Директор по связям с общественностью технологического университета имени Шарифа Хади Парастари Шахри посетил Российский химико-технологический университет имени Менделеева и провел встречу проректором по стратегическому развитию Татьяной Гусовой, и вице-президентом по международным отношениям в университете.

На этой встрече стороны обсудили сильные стороны своих университетов и обсудили пути сотрудничества.

В конце меморандум о взаимопонимании между двумя университетами был подписан обеими сторонами как отправная точка для начала совместного сотрудничества между двумя университетами.