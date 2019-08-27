27 авг. 2019 г., 12:58
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Зариф назвал невообразимой встречу между президентами Ирана и США

Зариф назвал невообразимой встречу между президентами Ирана и США

Пекин, 27 августа, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на высказывания президента Франции о создании условий для встречи лидеров Ирана и США заявил: "Я уже сказал в Биаррице, что невообразима встреча между президентами Ирана и США".

"Пока США не присоединились к группе "Большой шестерки" и не выполнили Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), невообразима встреча Хасана Рухани с Дональдом Трампом. Тогда тоже у нас не будут двухсторонние переговоры", отметил иранский министр иностранных дел в интервью ИРНА в понедельник.
Он отметил, что правительство Дональда Трампа нарушило соглашения, которые были достигнуты после долгих переговоров между двумя странами.
"Теперь выполнение предыдущих соглашений важно, мы пока не видели свидетельства в этом отношении со стороны США", заявил Зариф.
Глава МИД Ирана в воскресенье неожиданно отправился в Биарриц, где прошел саммит G7. Он встретился с президентом и министром иностранных дел Франции.
Зариф, который в понедельник посетил Китай, сегодня прибыл с визитом в Японию в рамках своего азиатского турне. Он завтра отправится в Малайзию.

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