Иранские студенты заняли первое место на международных авиационных соревнованиях в США

Команда FARAS из технологического университета имени Шарифа после успешного участия в первом этапе Международного международных авиационного конкурса США по аэронавтике AIAA 2019 года (проектирование авиационных газотурбинных двигателей) и попадания в тройку лучших среди 15 команд на втором этапе конкурса в августе текущего года представил свое предложение на Американской конференции по энергетике движителю заняли первое место.

Из-за невозможности поседения Соединенные Штаты в связи с санкциями команда FARAS представила свою видеоконференцию и признана лучшей жюри на Американской международной конференции.

FARAS - первая иранская команда, которая выиграла Международный конкурс AIAA в США в истории.

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