Обе стороны на этой встрече во вторник назвали развитие банковского сотрудничества и проведение банковских семинаров важными для передачи опыта.
Выразив готовность Армении к расширению взаимодействия с Ираном, Джавадян отметил, что развитие банковских отношений с Тегераном находится на повестке дня Еревана.
Москва, 27 августа, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в Еревне Казем Саджади и глава центробанка Армении Артур Джавадян подчеркнули необходимость расширения банковского и денежного сотрудничества двух стран.
Обе стороны на этой встрече во вторник назвали развитие банковского сотрудничества и проведение банковских семинаров важными для передачи опыта.
-
Иран заявил о намерении поставлять космическое оборудование за рубеж
Москва, 27 августа, ИРНА - Директор IAIO генерал Абдолкарим Банитарафи на выставке МАКС-2019…
-
С таможни иранского Фарса было поставлено товаров на сумму более 158 млн. долларов
Шираз, 27 августа, ИРНА – По данным таможни за пять месяцев текущего года через таможню провинции…
-
Иранский университет имени Шарифа и Менделеевский университет подписали соглашение
Тегеран, 27 августа, ИРНА - Технологический университет имени Шариф и Российский химико-технологичес…
-
Зариф назвал невообразимой встречу между президентами Ирана и США
Пекин, 27 августа, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на высказывания президента…
-
Иранские студенты заняли первое место на международных авиационных соревнованиях в США
Тегеран, 27 августа, ИРНА — Студентам университета имени Шарифа в составе одной команды удалось…
-
Иран и Армения призвали к расширению банковского сотрудничества
Москва, 27 августа, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в Еревне Казем Саджади и глава центробанк…
-
Зариф: США покинули стол переговоров, а не Иран
Тегеран, 27 августа, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью…
-
Рухани: Наша политика - широкое взаимодействие с миром
Тегеран, 27 августа, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что политика старны состоит…
-
Зариф назвал конструктивными переговоры со своим китайским коллегой
Тегеран, 27 августа, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал переговоры со своим…
-
Ван И: Иран должен получить выгоды от приверженности ядерной сделке
Пекин, 27 августа, ИРНА - Министр иностранных дел Китая Ван И, выразив поддержку своей страны…
Your Comment