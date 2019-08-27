Иран и Армения призвали к расширению банковского сотрудничества

Пекин, 27 августа, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на высказывания президента Франции о создании условий для встречи лидеров Ирана и США заявил: "Я уже сказал в Биаррице, что невообразима встреча между президентами Ирана и США".