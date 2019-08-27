27 авг. 2019 г., 11:58
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News Code 83453537
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Иран и Армения призвали к расширению банковского сотрудничества

Иран и Армения призвали к расширению банковского сотрудничества

Москва, 27 августа, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в Еревне Казем Саджади и глава центробанка Армении Артур Джавадян подчеркнули необходимость расширения банковского и денежного сотрудничества двух стран.

Обе стороны на этой встрече во вторник назвали развитие банковского сотрудничества и проведение банковских семинаров важными для передачи опыта.
Выразив готовность Армении к расширению взаимодействия с Ираном, Джавадян отметил, что развитие банковских отношений с Тегераном находится на повестке дня Еревана.

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