27 авг. 2019 г., 11:22
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News Code 83453454
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Зариф: США покинули стол переговоров, а не Иран

Зариф: США покинули стол переговоров, а не Иран

Тегеран, 27 августа, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung подчеркнул, что Тегеран всегда был готов к переговорам, но именно американцы покинули стол переговоров.

В беседе с немецкой газете Мохаммед Джавад Зариф заявил о готовности Ирана защитить свои интересы в случае угрозы со стороны иностранной державы.

"Иран не стремится к войне, но если на него нападут, он защитится", - отметил он.

Зариф также призвал европейцев обеспечить Ирану продавать свою нефть независимо от санкций США.

По его словам, "пока прямые переговоры с США не полезны, и вместо этого Вашингтон должен прекратить угрожать европейской стороне отказом от своих ядерных обязательств, в том числе нормализации экономических отношений с Ираном."

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в2015 году и возобновлении в ноябре санкций против Тегерана.

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