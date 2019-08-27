Зариф: США покинули стол переговоров, а не Иран

В беседе с немецкой газете Мохаммед Джавад Зариф заявил о готовности Ирана защитить свои интересы в случае угрозы со стороны иностранной державы.

"Иран не стремится к войне, но если на него нападут, он защитится", - отметил он.

Зариф также призвал европейцев обеспечить Ирану продавать свою нефть независимо от санкций США.

По его словам, "пока прямые переговоры с США не полезны, и вместо этого Вашингтон должен прекратить угрожать европейской стороне отказом от своих ядерных обязательств, в том числе нормализации экономических отношений с Ираном."

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в2015 году и возобновлении в ноябре санкций против Тегерана.

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