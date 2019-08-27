27 авг. 2019 г., 10:20
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News Code 83453291
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Рухани: Наша политика - широкое взаимодействие с миром

Рухани: Наша политика - широкое взаимодействие с миром

Тегеран, 27 августа, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что политика старны состоит в том, чтобы взаимодействовать с миром в целом, а если кто-нидудь хочет сфотографироваться с Хасаном Рухани, это будет невозможно без отмены жестких санкций и соблюдения права иранского народа.

"Мы не стремимся к напряженности с миром. Мы хотим безопасности в мире. Работаем со всеми дружественными странами. Мы готовы продвигаться вперед по всем международным нормам в рамках нашей национальной безопасности и интересов, поэтому выбранный нами путь - это путь расширения возможностей Ирана и национальной власти", - отметил Рухани.

"В случае необходимости проведения диалога и переговоров мы готовы к этому. Если кто-нибудь хочет противостоять нам мы также защитим свои права", - добавил он.

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