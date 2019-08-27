Рухани: Наша политика - широкое взаимодействие с миром

"Мы не стремимся к напряженности с миром. Мы хотим безопасности в мире. Работаем со всеми дружественными странами. Мы готовы продвигаться вперед по всем международным нормам в рамках нашей национальной безопасности и интересов, поэтому выбранный нами путь - это путь расширения возможностей Ирана и национальной власти", - отметил Рухани.

"В случае необходимости проведения диалога и переговоров мы готовы к этому. Если кто-нибудь хочет противостоять нам мы также защитим свои права", - добавил он.

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