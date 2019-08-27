Зариф назвал конструктивными переговоры со своим китайским коллегой

Иранский министр иностранных дел также сообщил о предложении 25-летней дорожной карты для всеобъемлющего стратегического партнерства между Ираном и Китаем и внесения вклада в инициативу «Один пояс и один путь».

Зариф в понедельник провел встречу с главой МИД Китая, и обсудил с ним важнейшие двусторонние, региональные и международные вопросы.

Различные аспекты двусторонних отношений, последние развития вокруг ядерной сделки, политические инициативы президентов Ирана и Франции, 25-летняя дорожная карта отношений двух стран, безопасность Персидского залива и Ормузского пролива, незаконные санкции США против независимых стран также были рассмотрены на встрече двух сторон.

Во время переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной и энергетической сферах.

Китайский глава МИД назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе важным дипломатическим достижением и символом многосторонности, подтвердив решимость китайской стороны по продолжению взаимодействия с Ираном и международным сообществом для сохранения ядерной сделки.

Зариф, в свою очередь, упрекнул неуважение к международным правам, призвав к дальнейшему развитию ирано-китайских отношений.

Иранский министр иностранных дел начал в воскресенье азиатское турне, в рамках которого запланировано посещение Китая, Японии и Малайзии.

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