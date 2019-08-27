Ван И: Иран должен получить выгоды от приверженности ядерной сделке

"Китай поддержит глобальные усилия по полной поддержке иранской ядерной программы", - отметил он.

"Китай как ответственная страна готов сыграть конструктивную роль в деэскалации напряжённости в регионе Персидского залива, одновременно выполняя свои международные обязательства по ядерной сделке", - добавил он.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в понедельник в Пекин во главе делегации и был приветствован официальными лицами страны, а также послом Ирана в Китае. С начала появления напряжённости по иранской ядерной программе Китай постоянно поддержал эту сделку и старался снизить напряженности.

В продолжение своих региональных турне глава СМИД Ирана посетит также Японию.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472