Москва приветствует продолжение межпарламентского диалога с Тегераном

Российский посол отметил обмен визитами и делегациями на различных уровнях, выразив надежду на укреплении отношений между двумя странами.

По его словам, в результате активного диалога на различных уровнях в последние годы в российско-иранских связях стороны стали свидетелями Беспрецедентно высоко уровня отношений между Тегераном и Москвой, При этом он подчеркнул, что обе стороны придают особое значение двусторонним отношениям.

Джагарян добавил, что на парламентском уровне мы также видим хорошие отношения между председателями парламентов, главами комитетов и парламентской "группы дружбы" Ирана и России, и мы приветствуем продолжение этих обсуждений.

По его словам, обе стороны едины в том, что уровень торгово-экономических отношений не соответствует экономическому потенциалу Ирана и России.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409