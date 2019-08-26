26 авг. 2019 г., 19:29
Journalist ID: 2177
News Code 83452761
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Москва приветствует продолжение межпарламентского диалога с Тегераном

Москва приветствует продолжение межпарламентского диалога с Тегераном

Тегеран, 26 августа. ИРНА — Россия приветствует продолжение диалога между парламентами двух стран, заявил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян на встрече с новым председателем комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Моджтабой Золннуром.

Российский посол отметил обмен визитами и делегациями на различных уровнях, выразив надежду на укреплении отношений между двумя странами.

По его словам, в результате активного диалога на различных уровнях в последние годы в российско-иранских связях стороны стали свидетелями Беспрецедентно высоко уровня отношений между Тегераном и Москвой, При этом он подчеркнул, что обе стороны придают особое значение двусторонним отношениям.

Джагарян добавил, что на парламентском уровне мы также видим хорошие отношения между председателями парламентов, главами комитетов и парламентской "группы дружбы" Ирана и России, и мы приветствуем продолжение этих обсуждений.

По его словам, обе стороны едины в том, что уровень торгово-экономических отношений не соответствует экономическому потенциалу Ирана и России.

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