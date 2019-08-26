МИД КНР: Пекин готов к расширению связей с Тегераном



"Зариф в понедельник прибыл в Пекин, где встретился с министром иностранных дел КНР Ван И", сообщил в понедельник Гэн Шуан на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние четыре десятилетия ирано-китайские отношения успешно развиваются по многим направлениям. "Сегодня главы МИД двух стран обсудили региональные и международные проблемы, а также вопросы, представляющие взаимный интерес", добавил он.

Зариф начал в воскресенье азиатское турне, в рамках которого запланировано посещение Китая, Японии и Малайзии.

Как сообщил ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, в ходе встреч предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

После двухдневного визита в Пекин, иранский глава МИД отправится в Японию и Малйзию.

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