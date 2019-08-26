Зариф провел встречу с китайским коллегой

Во время переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества в политической,, торгово-экономической, культурной и энергетической сферах.

Китайский глава МИД назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе важным дипломатическим достижением и символом многосторонности, подтвердив решимость китайской стороны по продолжению взаимодействия с Ираном и международным сообществом для сохранения ядерной сделки.

Зариф, в свою очередь, упрекнул неуважение к международным правам, призвав к дальнейшему развитию ирано-китайских отношений.

Зариф начал в воскресенье азиатское турне, в рамках которого запланировано посещение Китая, Японии и Малайзии.

Как сообщил ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, в ходе встреч предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

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