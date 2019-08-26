Пекин привержен сотрудничеству с Тегераном в беспроигрышной ситуации: посол Китая в Иране

Говоря о поддержке Пекином Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), китайский посол отметил, что Пекин выступает против односторонности США, и осуждает санкции в отношении Ирана.

"Пекин считает, что нет никакой альтернатива ядерной сделке, и реализация СВПД в полной мере обеспечивает стабильность и безопасность региона", отметил он.

Чанг Хуа во время посещения штаб-квартиры информационного агентства Исламской Республики (ИРНА) подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия СМИ двух стран.

Он также выразил интерес к расширению сотрудничества с Ираном в области туризма.

Сегодня в штаб-квартире информационного агентства Исламской Республики прошла презентация сайта ИРНА на китайском языке.

Созданный интернет-сайт https://zh.irna.ir/ был официально запущен 26 августа в присутствии посла Китая в Тегеране Чанга Хуа и ряда иранских властей.

Новостные сайты агентства Исламской Республики работают на 9 языках, включая английский, испанский, немецкий, русский, урду, китайский, французский, арабский и турецкий.



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