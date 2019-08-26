Визит Зарифа в Пекин свидетельствует о значимости Китая для Ирана

По его словам, Мохаммад Джавад Зариф в ходе своего однодневного визита в Пекин обсудит важнейшие региональные, двусторонние и международные вопросы с китайскими властями.

Указав на тот факт, что Китай является основным торговым партнером Ирана, иранский посол добавил, что у двух стран есть хорошие отношения в областях культуры, спорта, политики, торговли и экономики.

Говоря о конструктивной роле Китая в ядерной сделке 2015 года и участии Китая в восстановлении реактора тяжелой воды в Араке, посол ИРИ в Пекине назвал стратегическим роль Ирана в проекте "Один пояс, один путь".

"Иран считается важнейшим транзитом в проекте "Один пояс, один путь", и сможет сыграть главную роль в дополнении плана "Шелковый путь", заключил он.



Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392