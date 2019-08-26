26 авг. 2019 г., 15:39
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News Code 83452422
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Визит Зарифа в Пекин свидетельствует о значимости Китая для Ирана

Визит Зарифа в Пекин свидетельствует о значимости Китая для Ирана

Пекин, 26 августа, ИРНА – Посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварз-Заде назвал третий визит главы МИД ИРИ в Пекин за последние 6 месяцев свидетелем значимости Китая во внешней политике Тегерана.

По его словам, Мохаммад Джавад Зариф в ходе своего однодневного визита в Пекин обсудит важнейшие региональные, двусторонние и международные вопросы с китайскими властями.
Указав на тот факт, что Китай является основным торговым партнером Ирана, иранский посол добавил, что у двух стран есть хорошие отношения в областях культуры, спорта, политики, торговли и экономики.
Говоря о конструктивной роле Китая в ядерной сделке 2015 года и участии Китая в восстановлении реактора тяжелой воды в Араке, посол ИРИ в Пекине назвал стратегическим роль Ирана в проекте "Один пояс, один путь".
"Иран считается важнейшим транзитом в проекте "Один пояс, один путь", и сможет сыграть главную роль в дополнении плана "Шелковый путь", заключил он.


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