Зариф назвал цель повторного визита во Францию дальнейшим изучением предыдущих вопросов

"В пятницу мы обсудили некоторые вопросы с министром иностранных дел и президентом Франции в Париже, но необходимо провести еще один раунд переговоров по банковским и нефтяным вопросам, который требует дальнейшего объяснения между заинтересованными сторонами двух стран", заявил Зариф.

Указав на свои 4-часовые переговоры с французскими властями, иранский министр иностранных дел отметил, что он все это время провел переговоры с министрами иностранных дел и финансов Франции.

"На час также провел переговоры с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном", добавил Зариф, отметив, что на полях встречи он обсудил последние развития вокруг ядерной сделки с вице-премьером Великобритании и советником канцлера ФРГ.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана выразил надежду на эффективность переговоров для выполнения обязательств по СВПД европейских государств.

Говоря о своем визите в Пекин, Зариф отметил, что кроме рассмотрения последних развитий вокруг СВПД, 25-летняя стратегическая и долгосрочная программа Ирана и Китая также будет представлена.



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