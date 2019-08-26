Зариф назвал цель повторного визита во Францию дальнейшим изучением предыдущих вопросов

"В пятницу мы обсудили некоторые вопросы с министром иностранных дел и президентом Франции в Париже, но необходимо провести еще один раунд переговоров по банковским и нефтяным вопросам, который требует дальнейшего объяснения между заинтересованными сторонами двух стран", заявил Зариф.
Указав на свои 4-часовые переговоры с французскими властями, иранский министр иностранных дел отметил, что он все это время провел переговоры с министрами иностранных дел и финансов Франции.
"На час также провел переговоры с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном", добавил Зариф, отметив, что на полях встречи он обсудил последние развития вокруг ядерной сделки с вице-премьером Великобритании и советником канцлера ФРГ.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана выразил надежду на эффективность переговоров для выполнения обязательств по СВПД европейских государств.
Говоря о своем визите в Пекин, Зариф отметил, что кроме рассмотрения последних развитий вокруг СВПД, 25-летняя стратегическая и долгосрочная программа Ирана и Китая также будет представлена.
Пекин, 26 августа, ИРНА – Визит во Францию состоялся по приглашению министра иностранных дел страны в целях продолжения консультаций между лидерами двух стран за последние недели. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по прибытии в Пекин.
"В пятницу мы обсудили некоторые вопросы с министром иностранных дел и президентом Франции в Париже, но необходимо провести еще один раунд переговоров по банковским и нефтяным вопросам, который требует дальнейшего объяснения между заинтересованными сторонами двух стран", заявил Зариф.
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