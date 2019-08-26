26 авг. 2019 г., 12:51
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News Code 83451978
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Визит Зарифа во Францию не имел ничего общего с саммитом "Группы семи": Иран

Визит Зарифа во Францию не имел ничего общего с саммитом "Группы семи": Иран

Тегеран, 26 августа, ИРНА – Представитель правительства ИРИ Али Рабии в понедельник заявил, что визит главы МИД Ирана во Францию не имел ничего общего с саммитом "Группы семи", эта поездка состоялась по просьбе французской стороны.

Он опроверг слухи, что Мохаммад Джавад Зариф пожелал встретиться с американскими властями.
"У нас никакой роли в переговорах "Группы семи",Франции и США", добавил он.
Напомним, глава иранского внешнеполитического ведомства в воскресенье неожиданно отправился в Биарриц, где проходил саммит G7.
"Впереди предстоит сложный путь, однако стоит попробовать", написал глава иранского МИД на своей странице в Twitter, комментируя свою встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях G7 в Биаррице.

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