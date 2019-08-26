Визит Зарифа во Францию не имел ничего общего с саммитом "Группы семи": Иран

Он опроверг слухи, что Мохаммад Джавад Зариф пожелал встретиться с американскими властями.

"У нас никакой роли в переговорах "Группы семи",Франции и США", добавил он.

Напомним, глава иранского внешнеполитического ведомства в воскресенье неожиданно отправился в Биарриц, где проходил саммит G7.

"Впереди предстоит сложный путь, однако стоит попробовать", написал глава иранского МИД на своей странице в Twitter, комментируя свою встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях G7 в Биаррице.

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