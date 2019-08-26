Иранский губернатор призвал к развитию всесторонних отношений между Мазандараном и Саратовом

"Саратовские и Мазандаранские журналисты готовы обмениваться информацией, чтобы рассказать о сильных сторонах и возможностях двух областей", - отметил Хосейн-Задеган.
У Саратова и Мазандарана есть много общего и две провинции могут расширять свои сельскохозяйские связи с и туризмом.
"К сожалению, объем туристического обмена между двумя провинциями является неприемлемым и требует развития, поэтому одним из требований является создание линии полета между двумя провинциями", - добавил он.
Заместитель губернатора Саратовской области прибыл в Мазандаран в воскресенье утром во главе экономической, коммерческой и научной делегации из 12 человек.
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