26 авг. 2019 г., 12:33
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News Code 83451927
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Иранский губернатор призвал к развитию всесторонних отношений между Мазандараном и Саратовом

Иранский губернатор призвал к развитию всесторонних отношений между Мазандараном и Саратовом

Сари, 26 августа, ИРНА - На встрече с заместителем губернатора губернатор Саратовской области Алексеем Стрельниковым губернатор провинции Мазандаран Ахмад Хосейн-Задеган призвал к развитию всесторонних отношений, включая отношения со СМИ и поездки журналистов из двух областей, чтобы узнать свои возможности.

"Саратовские и Мазандаранские журналисты готовы обмениваться информацией, чтобы рассказать о сильных сторонах и возможностях двух областей", - отметил Хосейн-Задеган.

У Саратова и Мазандарана есть много общего и две провинции могут расширять свои  сельскохозяйские связи с и туризмом.

"К сожалению, объем туристического обмена между двумя провинциями является неприемлемым и требует развития, поэтому одним из требований является создание линии полета между двумя провинциями", - добавил он.

Заместитель губернатора Саратовской области прибыл в Мазандаран в воскресенье утром во главе экономической, коммерческой и научной делегации из 12 человек.

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