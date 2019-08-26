41 посол и экономический атташе приглашены на Международную выставку камня в иранском Хомейне

Пекин, 26 августа, ИРНА – Визит во Францию состоялся по приглашению министра иностранных дел страны в целях продолжения консультаций между лидерами двух стран за последние недели. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по прибытии в Пекин.