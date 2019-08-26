41 посол и экономический атташе приглашены на Международную выставку камня в иранском Хомейне

Послы и экономические атташе из Омана, Туркменистана, Турции, Южной Кореи, Катара, Малайзии, Казахстана, Кыргызстана, России, Индии, Китая, Ганы, Узбекистана, Франции, Швеции, Нидерландов, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака, Аргентины, Азербайджана Армении, Беларуси, Грузии, Польши, Ливана, Украины, Туниса, Иордании, Португалии, Афганистана, Японии, Индонезии, Испании, Италии, Таджикистана, Таиланда, Венгрии и Германии примут участие в ярмарке каменной промышленности Ирана.
19-я Международная выставка иранской каменной промышленности пройдет с 8 по 11 октября в Махалетеы.
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