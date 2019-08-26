26 авг. 2019 г., 12:24
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News Code 83451905
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В Тегеране прошла презентация сайта ИРНА на китайском языке

В Тегеране прошла презентация сайта ИРНА на китайском языке

Тегеран, 26 августа, ИРНА. В штаб-квартире информационного агентства Исламской Республики в Тегеране в понедельник прошла презентация сайта ИРНА на китайском языке.

Созданный интернет-сайт https://zh.irna.ir/ был официально запущен 26 августа в присутствии посла Китая в Тегеране Чанга Хуа и ряда иранских властей. С этого момента сайт стал доступен для всех пользователей Интернета.
Сайт ИРНА на китайском языке передает о важных региональных и международных событиях.
Новостные сайты агентства Исламской Республики работают на 9 языках, включая английский, испанский, немецкий, русский, урду, китайский, французский, арабский и турецкий.
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