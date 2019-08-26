В Тегеране прошла презентация сайта ИРНА на китайском языке

Созданный интернет-сайт https://zh.irna.ir/ был официально запущен 26 августа в присутствии посла Китая в Тегеране Чанга Хуа и ряда иранских властей. С этого момента сайт стал доступен для всех пользователей Интернета.

Сайт ИРНА на китайском языке передает о важных региональных и международных событиях.

Новостные сайты агентства Исламской Республики работают на 9 языках, включая английский, испанский, немецкий, русский, урду, китайский, французский, арабский и турецкий.

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