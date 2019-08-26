Мощь и дипломатия обеспечивают национальные интересы Ирана, заявил Рухани

"Те, кто полагает, что проблемы можно решить путём только мощи или дипломатии, ошибаются. Мы должны использовать свою военную, экономическую, культурную и политическую мощь для обеспечения интересов", отметил Рухани, выступая на конференции по представлению достижений правительства для развития сельской инфраструктуры.

Он отметил, что иранскому народу нужно достоинство, честь и независимость в сочетании с процветанием.

"Мы можем пойти по пути, который не будет на все 100 % успешным, но мы должны выполнять свою работу, даже если вероятность успеха составляет 10 или 20 %, это стоит попробовать", добавил он.

Иранский президент назвал собственную мощь и производство приоритетом страны.

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