26 авг. 2019 г., 12:06
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News Code 83451859
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Мощь и дипломатия обеспечивают национальные интересы Ирана, заявил Рухани

Мощь и дипломатия обеспечивают национальные интересы Ирана, заявил Рухани

Тегеран, 26 августа, ИРНА – Национальные интересы страны обеспечиваются посредством двух начал: мощи страны и дипломатии. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Те, кто полагает, что проблемы можно решить  путём только мощи или дипломатии, ошибаются. Мы должны использовать свою военную, экономическую, культурную и политическую мощь для обеспечения интересов", отметил Рухани, выступая на конференции по представлению достижений правительства для развития сельской инфраструктуры.
Он отметил, что иранскому народу нужно достоинство, честь и независимость в сочетании с процветанием.
"Мы можем пойти по пути, который не будет на все 100 % успешным, но мы должны выполнять свою работу, даже если вероятность успеха составляет 10 или 20 %, это стоит попробовать", добавил он.
Иранский президент  назвал собственную мощь и производство приоритетом страны.

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