Туркменистан назвал Иран главным приоритетом в развитии экономических отношений

Ахмед Курбанов в воскресенье вечером на церемонии открытия эксклюзивной товарной выставки Туркменистана в иранском Мешхеде сказал, что проведение производственной выставки провинции Ахал в Мешхеде может стать важным шагом для развития двустороннего сотрудничества между Ираном и Туркменистаном.

"Туркменистан и Иран повысят уровень взаимовыгодного сотрудничества и дружбы", - отметил он.

По его словам, со времени независимости Туркменистана его отношения с Ираном в различных областях всегда были теплыми и тесными, что было достигнуто благодаря усилиям должностных лиц обоих правительств.

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