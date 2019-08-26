26 авг. 2019 г., 10:17
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News Code 83451585
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Туркменистан назвал Иран главным приоритетом в развитии экономических отношений

Туркменистан назвал Иран главным приоритетом в развитии экономических отношений

Мешхед, 26 августа, ИРНА - Иран является одним из приоритетов туркменского правительства в развитии экономических отношений со своими соседями, как заявил посол Туркменистана Ахмед Курбанов.

Ахмед Курбанов в воскресенье вечером на церемонии открытия эксклюзивной товарной выставки Туркменистана в иранском Мешхеде сказал, что проведение производственной выставки провинции Ахал в Мешхеде может стать важным шагом для развития двустороннего сотрудничества между Ираном и Туркменистаном.

"Туркменистан и Иран повысят уровень взаимовыгодного сотрудничества и дружбы", - отметил он.

По его словам, со времени независимости Туркменистана его отношения с Ираном в различных областях всегда были теплыми и тесными, что было достигнуто благодаря усилиям должностных лиц обоих правительств.

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