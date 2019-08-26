Зариф отправился в Китай

Глава иранского внешнеполитического ведомства, который посетил Финляндию, Швецию, Норвегию и Францию, в воскресенье неожиданно отправился в Биарриц, где прошел саммит G7.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави в пятницу сообщил, что Зариф в целях реализации эффективной дипломатии Исламской Республики Иран посетит Китай, Японию и Малайзию.

"Впереди предстоит сложная дорога, однако стоит попробовать", написал глава иранского МИД на своей странице в Twitter, комментируя свой визит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях G7 в Биаррице.

"Провел встречу с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном на полях G7 в Биаррице после обстоятельных переговоров с [французским министром иностранных дел] Жан-Ивом Ле Дрианом и министром экономики и финансов [Брюно Ле Мэром]", написал Зариф.

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