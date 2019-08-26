26 авг. 2019 г., 08:52
Journalist ID: 2390
News Code 83451442
0 Persons

Зариф отправился в Китай

Зариф отправился в Китай

Тегеран, 26 августа, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф после его возвращения из французского Биаррица во главе высокопоставленной делегации в понедельник отправился в Пекин.

Глава иранского внешнеполитического ведомства, который посетил Финляндию, Швецию, Норвегию и Францию, в воскресенье неожиданно отправился в Биарриц, где прошел саммит G7.
Представитель МИД Ирана Аббас Мусави в пятницу сообщил, что Зариф в целях реализации эффективной дипломатии Исламской Республики Иран посетит Китай, Японию и Малайзию.
"Впереди предстоит сложная дорога, однако стоит попробовать", написал глава иранского МИД на своей странице в Twitter, комментируя свой визит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях G7 в Биаррице.
"Провел встречу с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном на полях G7 в Биаррице после обстоятельных переговоров с [французским министром иностранных дел] Жан-Ивом Ле Дрианом и министром экономики и финансов [Брюно Ле Мэром]", написал Зариф.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
4 + 4 =