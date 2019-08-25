25 авг. 2019 г., 23:58
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News Code 83451278
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В Елисейском дворце назвали позитивными переговоры с Зарифом

В Елисейском дворце назвали позитивными переговоры с Зарифом

Тегеран, 25 августа. ИРНА — Источник в Елисейском дворце, отметил, что Париж расценивает как позитивные результаты переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана с иранским главой МИД Мохаммадои Джавадом Зарифом  на полях G7 в Биаррице.

"Обсуждения с Зарифом были позитивными и будут продолжены", заявил источник.
Ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что глава МИД Ирана по приглашению своего французского коллеги прибыл во французский город Биарриц, где проходит саммит G7.  "Во время поездки он не планирует встречаться или вести переговоры с американской делегацией", уточнил Мусави.
Зариф в сообщении в Twitter сообщил о своих переговорах с Мкроном, Ле Дрианом и и министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, отметив, что впереди предстоит сложная дорога, однако стоит попробовать.
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