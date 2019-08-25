В Елисейском дворце назвали позитивными переговоры с Зарифом

"Обсуждения с Зарифом были позитивными и будут продолжены", заявил источник.

Ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что глава МИД Ирана по приглашению своего французского коллеги прибыл во французский город Биарриц, где проходит саммит G7. "Во время поездки он не планирует встречаться или вести переговоры с американской делегацией", уточнил Мусави.

Зариф в сообщении в Twitter сообщил о своих переговорах с Мкроном, Ле Дрианом и и министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, отметив, что впереди предстоит сложная дорога, однако стоит попробовать.

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