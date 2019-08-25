Зариф покинул французский Биарриц

По данным агентства, иранский глава МИД после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом на полях G7 в Биаррице отправился в Иран.

Ранее Зариф в сообщении в Twitter сообщил о своих встречах с Мкроном, Ле Дрианом и и министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, отметив, что впереди предстоит сложная дорога, однако стоит попробовать.

В воскресенье представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что глава МИД Ирана по приглашению своего французского коллеги прибыл во французский город Биарриц, где проходит саммит G7. "Во время поездки он не планирует встречаться или вести переговоры с американской делегацией", уточнил Мусави.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409