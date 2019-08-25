Зариф: впереди предстоит сложная дорога

Провел встречу с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном на полях G7 в Биаррице после обстоятельных переговоров с [французским министром иностранных дел] Жан-Ивом Ле Дрианом и министром экономики и финансов [Брюно Ле Мэром], написал Зариф, добавив, что "впереди предстоит сложная дорога, однако стоит попробовать".

Ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что глава МИД Ирана по приглашению своего французского коллеги прибыл во француский город Биарриц, где проходит саммит G7. "Во время поездки он не планирует встречаться или вести переговоры с американской делегацией", уточнил Мусави.

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