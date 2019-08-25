Российский посол Иран и Россия свяжут банковские сети

"В ближайшее время банковские сети двух стран будут соединены", заявил Джагарян на встрече с управляющим директором иранской Международной выставочной компании (IIEC) Бахманом Хоссейнзаде

Он отметил, что после соединения банковских сетей двух стран финансовые операции между Ираном и Россией станут намного проще.

Российский посол также сообщил об упрощении визового режима для иранских предпринимателей, принимающих участие в выставках на территории Российской федерации.

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