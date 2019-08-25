Зариф: Иран и Китай играют важную роль в сохранении международного мира и безопасности

"История ирано-китайских отношений насчитывает более 2000 лет, когда исследователи и торговцы вступили в контакт по Шелковому пути", говорится в статье Зариф.

"Сегодня Китай стал незаменимым экономическим партнером Ирана, а обе страны являются стратегическими партнерами по многим направлениям. Но для преодоления возникающих проблем, которые препятствуют способности многих стран достичь устойчивого развития, и Китаю, и Ирану необходимо укреплять свои связи больше, чем в прошлом", отметил Зариф.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Зариф начинает в воскресенье азиатское турне, в рамках которого запланировано посещение Китая, Японии и Малайзии.

Как сообщил Мусави, в ходе встреч предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

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