25 авг. 2019 г., 19:16
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Зариф: Иран и Китай играют важную роль в сохранении международного мира и безопасности

Зариф: Иран и Китай играют важную роль в сохранении международного мира и безопасности

Пекин, 25 августа. ИРНА — особую роль, которую могут играть Иран и Китай имеет решающее значение для сохранения международного мира и безопасности, говорится в статье главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, опубликованной в четверг в китайской англоязычной газете Global Times.

"История ирано-китайских отношений насчитывает более 2000 лет, когда исследователи и торговцы вступили в контакт по Шелковому пути", говорится в статье Зариф.

"Сегодня Китай стал незаменимым экономическим партнером Ирана, а обе страны являются стратегическими партнерами по многим направлениям. Но для преодоления возникающих проблем, которые препятствуют способности многих стран достичь устойчивого развития, и Китаю, и Ирану необходимо укреплять свои связи больше, чем в прошлом", отметил Зариф.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Зариф начинает в воскресенье азиатское турне, в рамках которого запланировано посещение Китая, Японии и Малайзии.

Как сообщил Мусави, в ходе встреч предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

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