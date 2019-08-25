25 авг. 2019 г., 18:52
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News Code 83451061
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В Биаррице начались переговоры Зарифа и Ле Дриана

В Биаррице начались переговоры Зарифа и Ле Дриана

Тегеран, 25 августа. ИРНА — Западные СМИ сообщили о начале переговоров главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что глава МИД Ирана по приглашению своего французского коллеги прибыл во француский город Биарриц, где проходит саммит G7.  "По приглашению министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана наш министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит Группы семи, для продолжения консультаций по поводу недавних инициатив президентов Ирана и Франции", написал Мусави на своей странице в Twitter.

"Во время поездки он не планирует встречаться или вести переговоры с американской делегацией", уточнил Мусави.

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