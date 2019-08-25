25 авг. 2019 г., 17:47
Journalist ID: 2177
News Code 83450970
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Тегеран готов предпринять любые меры для защиты интересов своего народа

Тегеран готов предпринять любые меры для защиты интересов своего народа

Тегеран, 25 августа. ИРНА — Иран готов предпринять любую законную меру для защиты интересов своего народа, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Пропагандистская деятельность госдепартамента США и американского Фонда защиты демократии не является новым явлением. Распространение ложной информации и ведение пропагандистской деятельности — это их специальность", сказал Мусави журналистам, комментируя реакцию властей США на новое решение Ирана внести в санкционный список американский Фонд защиты демократии и его руководителя Марка Дубовица.

Напомним, что 24 августа Иран внёс в санкционный список американский Фонд защиты демократии и его руководителя Марка Дубовица за деятельность, направленную на усиление экономического давления США на Иран.

По его словам, от американской администрации и её "команды Б" лишь можно ожидать шантажа. "Однако правительство Исламской Республики Иран примет любую законную меру в соответствии с нормами международного права для того, чтобы защищать интересы иранского народа", добавил он.

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