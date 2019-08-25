Смешанная команда Ирана заняла второе место на Чемпионате мира по тхэквондо

Чемпионат мира по тхэквондо стартовал 23 августа в китайском городе Уси. В нем приняли участие 97 спортсменов из девяти стран мира.

Иранская смешанная команда "Университет Азад" в воскресенье обыграла Кот-д’Ивуар со счетом 47:13. Потом она также нанесла поражение России со счетом 41:38 и вышла в финал.

В финале Чемпионата мира иранские тхэквондисты уступили китайцам со счетом 50:26.

Напомним, иранская команда "Университет Азад" в субботу, обыграв всех своих соперников победила Чемпионат мира по тхэквондо 2019.



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