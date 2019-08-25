25 авг. 2019 г., 16:12
Journalist ID: 2390
News Code 83450848
0 Persons

Смешанная команда Ирана заняла второе место на Чемпионате мира по тхэквондо

Смешанная команда Ирана заняла второе место на Чемпионате мира по тхэквондо

Тегеран, 25 августа, ИРНА – Иранской смешанной команде "Университет Азад" удалось занять второе место на Чемпионате мира по тхэквондо 2019.

Чемпионат мира по тхэквондо стартовал 23 августа в китайском городе Уси. В нем приняли участие 97 спортсменов из девяти стран мира.
Иранская смешанная команда "Университет Азад" в воскресенье обыграла Кот-д’Ивуар со счетом 47:13. Потом она также нанесла поражение России со счетом 41:38 и вышла в финал.
В финале Чемпионата мира иранские тхэквондисты уступили китайцам со счетом 50:26.
Напомним, иранская команда "Университет Азад" в субботу, обыграв всех своих соперников победила Чемпионат мира по тхэквондо 2019.


Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
4 + 5 =