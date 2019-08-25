Глава организации аэрокосмической промышленности Ирана прибыл в Москву

14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 с участием 17 стран, включая Иран, с 27 августа по 1 сентября пройдет в городе Жуковском, недалеко от Москвы.
Банитарафи в ходе поездки также встретится со своими коллегами из разных стран.
Более 340 компаний примут участие в международном авиационно-космическом салоне, где последние аэрокосмические достижения будут представлены.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) — международная аэрокосмическая выставка, проводящаяся с периодичностью раз в два года в городе Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году.
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Москва, 25 августа, ИРНА – Заместитель министра обороны и глава организации аэрокосмической промышленности Ирана Амир Абдодькарим Банитарафи в воскресенье прибыл в столицу РФ для участия в аэрокосмической выставке России.
14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 с участием 17 стран, включая Иран, с 27 августа по 1 сентября пройдет в городе Жуковском, недалеко от Москвы.
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