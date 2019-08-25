25 авг. 2019 г., 15:41
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Тегеран активно присутствует на международной выставке народных ремесел

Тегеран активно присутствует на международной выставке народных ремесел

Тегеран, 25 августа, ИРНА – Провинция Тегеран с 40 стендами приняла участие в международной выставке народных ремесел, которая 25-31 августа проходит в столице Ирана.

Заместитель иранской организации культурного наследия, ремесел и туризма Мохаммад Эншаи в воскресенье заявил, что тегеранские мастера на выставке представляют свои работы в областях резьбы по дереву, минакари, ювелирных и кожаных изделий.
По его словам, провинция Тегеран экспортировал ремесла на сумму 30 млн. долларов за первые 4 месяца года. Объем экспорта из Тегерана вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.
Тегеранские ремёсла экспортируются в страны Персидского залива, Индонезию, Малайзию, Китай, Армению, Азербайджан, Турцию, Грузию, Россию, Германию, Италию, Францию и Испанию.


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