Тегеран активно присутствует на международной выставке народных ремесел

Заместитель иранской организации культурного наследия, ремесел и туризма Мохаммад Эншаи в воскресенье заявил, что тегеранские мастера на выставке представляют свои работы в областях резьбы по дереву, минакари, ювелирных и кожаных изделий.

По его словам, провинция Тегеран экспортировал ремесла на сумму 30 млн. долларов за первые 4 месяца года. Объем экспорта из Тегерана вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.

Тегеранские ремёсла экспортируются в страны Персидского залива, Индонезию, Малайзию, Китай, Армению, Азербайджан, Турцию, Грузию, Россию, Германию, Италию, Францию и Испанию.



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