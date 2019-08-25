25 авг. 2019 г., 15:18
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Иранский спортсмен вышел в финал чемпионата мира по гребле на каноэ

Иранский спортсмен вышел в финал чемпионата мира по гребле на каноэ

Тегеран, 25 августа, ИРНА – Адель Моджалали из Ирана в четвертый день соревнований вышел в финал на дистанции 200 метров на каноэ-одиночки ЧМ по гребле, который в эти дни проходит в венгерском Сегеде.

Мохаммаднаби Резаи также вышел в финал "Б". Другой представитель Ирана Ислам Джахеди в финале "Б" в дистанции KL3 занял 7-е место с результатом 49 мин. 54 сек.
Бронзовый призер чемпионата мира по гребле Адель Моджалали в полуфинале занял третье место с результатом 40 мин. 36 сек.
С 21 по 25 августа в городе Сегед (Венгрия) проходит чемпионат мира ИКФ по гребле на байдарках и каноэ 2019.


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