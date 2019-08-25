Иран и Россия обсудили пути расширения технического и профессионального взаимодействия

Сулейман Пак-Серешт на встрече с заместителем министра труда и социальной защиты РФ в кулуарах 45-ого мирового чемпионата по профессиональному мастерству в Казане заявил о реализации меморандума экономической комиссии двух стран, который был подписан в марте текущего года.

Он также выразил надежду на развитие сотрудничества Тегерана и Москвы в области технического и профессионального взаимодействия.

По его словам, Иран заинтересован в проведении национальных и мировых соревнований, оценке навыков рабочей силы, обучение и обмен опытом в обучении новым навыкам, связанным с технологиями.

Российский чиновник на этой встрече назвал удовлетворительным уровень двустороннего сотрудничества за последние 2 года, призвав к использованию потенциала экономической совместной комиссии для расширения технического и профессионального взаимодействия.

Он назвал развитие цифровых навыков приоритетом России в сотрудничестве с Ираном.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству (WorldSkills) является глобальным движением, объединяющим 82 страны и региона. Его цель - повышение качества профессионального образования и престижа рабочих профессий.



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