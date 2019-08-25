25 авг. 2019 г., 14:07
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Иран и Россия обсудили пути расширения технического и профессионального взаимодействия

Иран и Россия обсудили пути расширения технического и профессионального взаимодействия

Москва, 25 августа, ИРНА – Заместитель министра кооперации, труда и социального обеспечения и глава организации технического и профессионального обучения Ирана на встрече со своими российскими коллегами обсудили пути расширения двухстороннего технического и профессионального взаимодействия.

Сулейман Пак-Серешт на встрече с заместителем министра труда и социальной защиты РФ в кулуарах 45-ого мирового чемпионата по профессиональному мастерству в Казане заявил о реализации меморандума экономической комиссии двух стран, который был подписан в марте текущего года.
Он также выразил надежду на развитие сотрудничества Тегерана и Москвы в области технического и профессионального взаимодействия.
По его словам, Иран заинтересован в проведении национальных и мировых соревнований, оценке навыков рабочей силы, обучение и обмен опытом в обучении новым навыкам, связанным с технологиями.
Российский чиновник на этой встрече назвал удовлетворительным уровень двустороннего сотрудничества за последние 2 года, призвав к использованию потенциала экономической совместной комиссии для расширения технического и профессионального взаимодействия.
Он назвал развитие цифровых навыков приоритетом России в сотрудничестве с Ираном.
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству (WorldSkills) является глобальным движением, объединяющим 82 страны и региона. Его цель - повышение качества профессионального образования и престижа рабочих профессий.

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