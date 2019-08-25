Женщины в Тегеране ездят на велосипеде без ограничений

Ранее некоторые утверждали, что на женщин на велосипедах в Тегеране были наложены ограничения, что было отвергнуто чиновниками судебной власти.

Спустя год, после принятия решения об использовании велосипеда в Тегеране вместо автомобилей, граждане становились свидетелями растущей тенденции использования велосипедов. При этом число женщин, использующих велосипеды вместе с мужчинами растет день за днем.

Уже оренживые велосипеды расположены в большинстве районов города в определённых станциях.

Ранее источники в муниципалитете также сообщили, что женщины свободно, как и мужчины могут зарегистрироваться на сайте и заказать выбрать велосипеды без ограничения.

Следите за нами в Twitter @irnarussian



*9472