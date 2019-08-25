25 авг. 2019 г., 13:41
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News Code 83450501
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Женщины в Тегеране ездят на велосипеде без ограничений

Женщины в Тегеране ездят на велосипеде без ограничений

Тегеран, 25 августа, ИРНА – пресс-секретарь судебной власти ирана Голам Хосейн Эсмаили заявил, что женщины могут свободно ездить на велосипеде без ограничений, но при полном соблюдении исламского хиджаба.

Ранее некоторые утверждали, что на женщин на велосипедах в Тегеране были наложены ограничения, что было отвергнуто чиновниками судебной власти.

Спустя год, после принятия решения об использовании велосипеда в Тегеране вместо автомобилей, граждане становились свидетелями растущей тенденции использования велосипедов. При этом число женщин, использующих велосипеды вместе с мужчинами растет день за днем.

Уже оренживые велосипеды расположены в большинстве районов города в определённых станциях.

Ранее источники в муниципалитете также сообщили, что женщины свободно, как и мужчины могут зарегистрироваться на сайте и заказать выбрать велосипеды без ограничения.

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